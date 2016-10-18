Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Sarıkamış’ta FETÖ’ye ait 320 kitap, 83 CD ele geçirildi

Sarıkamış’ta FETÖ’ye ait 320 kitap, 83 CD ele geçirildi

Sarıkamış’ta Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)’ye ait çok sayıda kitap ve CD ele geçirildi.


18 Ekim 2016 12:08

Sarıkamış Handere Köyü’nde boş arazide çok sayıda kitap olduğu bilgisini alan bölgeye giden jandarma, yaptığı incelemede boş araziye atılmış vaziyette FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait 320 kitap ve 83 CD ele geçirdi.

FETÖ’ye ait kitap ve CD’leri muhafaza altına alan jandarma konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na da bilgi vererek, ele geçirilen 320 kitap ve 83 CD’yi çuvallara doldurarak incelemek üzere Jandrama Karakoluna götürdü.

Öte yandan Handere Köyü’nde boş araziye FETÖ’ye ait kitap ve CD’lerin kim veya kimler tarafından atıldığını tespit edilmesi için tahkikat başlatıldı. 

Işık Çapanoğlu
KARS 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!