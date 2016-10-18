Sarıkamış Handere Köyü’nde boş arazide çok sayıda kitap olduğu bilgisini alan bölgeye giden jandarma, yaptığı incelemede boş araziye atılmış vaziyette FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen’e ait 320 kitap ve 83 CD ele geçirdi.

FETÖ’ye ait kitap ve CD’leri muhafaza altına alan jandarma konuyla ilgili olarak Sarıkamış Cumhuriyet Savcılığı’na da bilgi vererek, ele geçirilen 320 kitap ve 83 CD’yi çuvallara doldurarak incelemek üzere Jandrama Karakoluna götürdü.

Öte yandan Handere Köyü’nde boş araziye FETÖ’ye ait kitap ve CD’lerin kim veya kimler tarafından atıldığını tespit edilmesi için tahkikat başlatıldı.

Işık Çapanoğlu

KARS