Sarıkamış’a bağlı Yağbasan Köyü Uzundağ mevkisinde kendi hayvanları otlatan Ekrem Sağın (22), çay içtiği sırada hayvanların bir anda kaybolduğunu fark etti.

Sağın, durumu Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bölgede arama yapan Jandarma ekipleri,Sarıkamış TOKİ konutları bölgesinde M.B. (49), isimli şahsı, 4 büyükbaş hayvanla yakalayarak göz altına aldı. 4 büyükbaş hayvanı sahibine telsim eden jandarma, M.B.’yi adliyeye sevk etti. M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Işık Çapanoğlu