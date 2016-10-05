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Sarıkamış'ta hayvan hırsızı kıskıvrak yakalandı

Sarıkamış’ta hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 1 kişi 4 büyükbaş hayvanla birlikte jandarman ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.


05 Ekim 2016 15:43

Sarıkamış’a bağlı Yağbasan Köyü Uzundağ mevkisinde kendi hayvanları otlatan Ekrem Sağın (22), çay içtiği sırada hayvanların bir anda kaybolduğunu fark etti.

Sağın, durumu Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Bölgede arama yapan Jandarma ekipleri,Sarıkamış TOKİ konutları bölgesinde M.B. (49), isimli şahsı, 4 büyükbaş hayvanla yakalayarak göz altına aldı. 4 büyükbaş hayvanı sahibine telsim eden jandarma, M.B.’yi adliyeye sevk etti. M.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: hayvan hırsızı, Sarıkamış


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