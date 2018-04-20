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Sarıkamış’ta Nisan karı şaşırttı

Sarıkamış’ta gün boyu etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Sarıkamış’ta Nisan ayında lapa lapa yağan kar vatandaşları şaşırtırken, çocukların eğlencesi oldu.

Sarıkamışta Nisan karı şaşırttı

20 Nisan 2018 22:04

Sarıkamış’ta soğuk ve yağmurlu hava etkisini artırarak yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun olarak yağan kar bir anda etrafı beyaza bürüdü. Vatandaşlar ise Nisan ayında yağan karın şaşkınlığı yaşadı. Batı’da insanların denize girdiğini ifade eden vatandaşlar Sarıkamış’ta kışın hüküm sürdüğüne dikkat çekti. Etkili olan kar yağışı en çok çocuklara yaradı. Kar yağışını gören ve kendilerini sokağa atan çocuklar kartopu oynadı. Karın tadını çıkardı. Sarıkamış’ta kar yağışının gece de etkili olması beklenirken, hava sıcaklığı da hissedilir şekilde düştü.  

Alper Yıldırım
 

 

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