Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Jandarma Komutanlığınca Karakurt bölgesinde yapılan yol emniyet ve kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrollerinde hakkında Kars Hazırlık Bürosunca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranması olan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilerek, mevcutlu olarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen M.A. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Işık Çapanoğlu