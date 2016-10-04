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Sarıkamış’ta “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan bir kişi yakalandı

Kars’ın Sarıkamış İlçesi’nde hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranması olan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıkamışta “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranan bir kişi yakalandı

04 Ekim 2016 16:27

Edinilen bilgilere göre, Sarıkamış Jandarma Komutanlığınca Karakurt bölgesinde yapılan yol emniyet ve kontrollerinde durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrollerinde hakkında Kars Hazırlık Bürosunca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan aranması olan M.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan M.A. Sarıkamış Cumhuriyet Başsavcılığı’na bilgi verilerek, mevcutlu olarak Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen M.A. ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. M.A.’nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
 

Işık Çapanoğlu

Etiketler: kars, Sarıkamış, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak


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