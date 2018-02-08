Sarıkeçili Yörüklerinden Mehmetçiğe dua

Sarıkeçili Yörükleri, Yeşilovacık Mahallesi’nde çam ağaçları arasına kurdukları kıl çadırda Kur’an-ı Kerim okuttu, dualar etti ve her zaman Türk askerinin yanında olduklarını, görev verildiği takdirde koşa koca gideceklerini ifade ettiler.

Göçeden Sarıkeçililer Türkmenler Dayanışma Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada Afrin’de mücadele veren, vatan için mücadele veren, orada şehit düşen kardeşlerimizin anısına elimizden geldiğince Sarıkeçililer olarak bir yemek verip Kur’an-ı Kerim okuttuk. Onlara manevi destek olmaya çalıştık. İnşallah onlar da bizim bu desteğimizi buradan kabul ederler, görürler ve yalnız olmadıklarını hissederler. Biz de Yörükler olarak bu şekilde bir destek sağlayalım istedik. Ordumuzun herhangi bir ihtiyacı olmadığını biliyoruz. Önemli olan oradaki savaşan askerlerimizle aynı ruhu taşıdığımızın bilinmesidir. Biz her zaman için askerlerimizin desteğindeyiz. Orada şehit olan askerlerimize Allah rahmet eylesin, şehadeti kabul olsun. Şu anda canını kurşunlara siper ederek bizim için mücadele eden askerlerimize de Allah gayretler, güçler versin. İnşallah onların hiçbirinin ayaklarına taş değmez. Bugüne kadar şehitlerimiz oldu ama inşallah bugünden sonra olmaz. Ana ocağına, yurtlarına inşallah sağ salim dönerler” dedi.

“BU TOPRAKLARI BİZE VATAN YAPAN ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ”

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir de etkinlikte yaptığı açıklamada, “Özellikle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugünlerde sınır ötesinde Afrin’de memleketimizin hudut güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı mücadele eden ve oralarda yaşayan insanlarımızın da yaşamlarını daraltan ve o insanlara zulmeden terör örgütlerini bertaraf etme, yok etmek, etkisiz hale getirmek için mücadele eden Mehmetçiğimize de buradan binlerce selam gönderiyoruz. Afrin’e giderken geri dönmemek için giden Mehmetçiğimiz Yemen’e gidip geri dönmeyenleri hatırlatmıştır” diye konuştu.

“Umuyor ve diliyoruz ki bütün Mehmetçiğimiz, Mehmetlerimiz kazasız belasız geri dönerler” diyen Cinbir, şöyle devam etti:

“Bu milletin bu birliği bu dirliği devam ettiği sürece bu vatanından bir karış toprağın alınması bir çakıl taşının başka bir yere taşınması mümkün değildir. Vatan söz konusu ise gerisini teferruat gören bir milletin evladı olmak gururdur, ayrıcalıktır. Böylesi bir milletin evlatlarıyız. Böyle bir milletin evlatları olarak bugün burada bu toprakları bize vatan yapan ve vatan olmuş bu topraklara da göz dikenlere haddini bildirmek için terörle de mücadele ederken şehit düşen aziz yiğitlerimizi anmak için bir aradayız. Onlara Allah’tan rahmet dilerken de onlardan aldığımız ilhamla geleceğimizi daha güçlü daha aydınlık yapmak için çalışmaya devam etmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyoruz.”

Murat Şengi