Sarımsağın faydaları ve zararları

Sarımsak aç karnına veya tok karnına yutulabilir. Ancak aç karına yutulması midede yanma gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sarımsak yutanların yorumları her zaman olumlu yönde olmuş, sarımsaktan çok fayda gördüklerini bildirmişlerdir.

Sarımsak Yutmak Ve Sarımsağın Sağlığa Faydaları Nelerdir?