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Sarımsağın faydaları ve zararları

Sarımsak vitamin ve mineral açısından zengin, bağışıklık sistemini güçlendiren, kişiyi hastalıklardan koruyan sağlığa faydası saymakla bitmeyen harika bir besindir.

Sarımsağın faydaları ve zararları

03 Kasım 2017 11:25

Sarımsak aç karnına veya tok karnına yutulabilir. Ancak aç karına yutulması midede yanma gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Sarımsak yutanların yorumları her zaman olumlu yönde olmuş, sarımsaktan çok fayda gördüklerini bildirmişlerdir.

Sarımsak Yutmak Ve Sarımsağın Sağlığa Faydaları Nelerdir?

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Etiketler: sarımsağın faydaları, sarımsak

 

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