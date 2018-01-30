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Sarımsağın fiyatı yükseldi

Edirne’de kuru sarımsağın kilogram fiyatı bir ay önce 10 lirayken yüzde yüz zamlanarak 20 lira oldu. Vatandaşlar, kilogram fiyatı 20 lira olan sarımsağı, kilogram yerine taneyle satın alıyor.

Sarımsağın fiyatı yükseldi

30 Ocak 2018 15:15

Bat pazarında sarımsak satan Mahmut Bayram, “Bir ay önce sarımsağın kilosu 10 liraydı, şimdi 20 lira oldu. Sarımsak git gide azalıyor. İlk çıktığında ucuz oluyor ve bol oluyor, sonra pahalılaşıyor. Satışlarımız pahalı olmasına rağmen iyi. Mutfağın olmazsa olmazı sarımsak. Her yemekte neredeyse kullanılıyor. Cacık, ıspanak, gibi yemeklerde favori. Kışın olmazsa olmazları arasında. Doğal antibiyotik. Kış aylarında satış artıyor. Havaların soğuk olması fiyatı etkiliyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar taneyle alıyor” dedi. 

Ergin Yıldız
 

Etiketler: sarımsak

 

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