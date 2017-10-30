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Sarımsak kokusu bu defa rahatlattı

Aydın’da şüpheli bir çanta bomba paniğine neden oldu.

Sarımsak kokusu bu defa rahatlattı

30 Ekim 2017 19:22

Çantadan yayılan ağır sarımsak kokusu üzerine yapılan ilk incelemede çantanın sarımsağı çok seven biri tarafından pazar dönüşü meydanda unutulduğu belirlendi.

Aydın Kent Meydanı’nda içi dolu şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumdan şüphelenerek polisi aradı. Şüpheli çantanın çevresi güvenlik çemberine alınarak durum bomba imha uzmanı ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çantadan gelen yoğun sarımsak kokusu üzerine çantanın pazar çantası olduğunu belirledi. İçi sarımsak dolu olan çanta ağır olduğu için ekip arabası ile sahibine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü. 

Etiketler: sarımsak

 

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