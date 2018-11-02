Sarımsak tozu arasında bulundu! Tam 60 kilo...

Gümrük Muhafaza ekiplerince İran'dan ithal edilmek istenen 16 ton sarımsak tozu taşıyan araç riskli olarak değerlendirildi. Kaçakçılık şebekesinin deşifre edilmesi amacıyla araca ve yüküne Türkiye'ye giriş yaptığı anda müdahale etmeyen ekipler, aracı yükünü teslim edeceği İstanbul'daki depoya kadar Araç Takip Sistemi ile uydu üzerinden takip etti. Özel bir depoya giren araca müdahale eden ekipler, aracı X-Ray taraması için Ambarlı Gümrük Müdürlüğü sahasına götürdü. Tarama sonucu araçta yükler arasında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine eşyanın tam tespitinin yapılması için detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada dedektör köpeğinin 16 ton sarımsak tozu arasından iki çuvala tepki vermesi üzerine çuvallardan alınan örnekler incelendi. Çuvallardan alınan örneklerin uyuşturucu test kitinde yapılan analizinde eroin olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 60 kilogram eroinin piyasa değerinin yaklaşık 18 milyon lira olduğu belirlendi. Devam eden soruşturma kapsamında olayla bağlantılı 7 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.