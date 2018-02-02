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Sarımsak var, rağbet yok

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Yenidüzce Mahallesi’nde sarımsak üreten bir vatandaş sarımsağa pazar bulamamaktan dert yandı.

Sarımsak var, rağbet yok

02 Şubat 2018 10:01

İlçeye 35 kilometre uzaklıktaki Yenidüzce Mahallesi’nde 4 yıldır proje kapsamında sarımsak üreten Celal Genç(60) ürettikleri sarımsağın ellerinde kaldığını, fiyatların çok düştüğünü ve emeklerinin karşılığını alamadıklarını belirtti. Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlar kapsamında 4 yıl önce 6 dönüm sarımsak dikerek başladığı üretimi düşürmek zorunda kaldığını ifade eden Celal Genç, "Proje kapsamında başladığımız sarımsaktan ilk yıllar para kazanıyorduk. Ürettiğimiz sarımsaklar tamamen organik. Taşköprü sarımsağı üretiyoruz. İlçemizdeki topraklarda da çok kaliteli sarımsak yetişiyor. Ancak fiyatlar çok düştü. 10 lira 12 lira olan sarımsak 2 lira. Tüketici açısından iyi. Ancak üretenin de mağdur olmaması lazım. Pazar bulamıyoruz" diyerek emeklerinin karşılığını alamamaktan dert yandı. 

Proje gereği 5 yıl sarımsak üretmek zorunda olduğunu dile getiren Genç bu yıl sarımsak dikimine başladıklarını ancak geçen yılın ürününün hala ellerinde olduğunu belirtti. İlçede 400’ün üzerinde sarımsak üreticisinin olduğunu dile getiren Celal Genç, faydalarının saymakla bitmeyen sarımsağın tamamen organik olmasının ayrı bir değer kattığını kaydetti. Bir yıl daha sarımsak üreteceğinin ancak pazar bulunmaması halinde alternatif başka bir ürüne yöneleceğinin altını çizen Genç, proje kapsamında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.  

Adnan Aci
 

 

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