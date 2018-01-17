Sarıyer sahilinde korkuluk montajına başlandı

Sarıyer sahil şeridinde denize düşme vakalarının artması sonucunda vatandaşlar korkuluk talebinde bulunmuştu. Bu talep doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) korkuluk çalışmasına başladı. İBB, Sarıyer sahiline 2 bin 100 metrelik korkuluk montajı için dün düğmeye bastı. Korkulukların ilk 100 metresi belediye çalışanları tarafından yerleştirildi. 2 bin metrelik çalışmanın ise 3 ay içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Korkulukların faydalı olacağını belirten bir vatandaş, "Bu bölgede sık sık kazalar yaşanmaktaydı. Hatta akrabalarımızdan biri de sahil kenarında yürüdüğü esnada denize düşmüştü. Eşim de araba kullandığı esnada düşmekten son anda kurtulmuştu. İnsanlar burada yürüyüş yapıyor, çocuklar bisiklete biniyor. Bu uygulamanın faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Uygulamanın son derece emniyetli olduğunu vurgulayan bir başka Sarıyer sakini ise, "Çok güzel bir çalışma olmuş. Beğendim ben. Eşimle yürürken gördüm. Biz de tam onu konuşuyorduk. Dört dörtlük bir çalışma olmuş. Her gün yürüyüş yapan insanım. Bu şekilde emniyetli olmuş. Büyükşehir belediyemiz bu konuyla ilgilenip böyle bir çalışma yapmış. Teşekkür ederiz" diyerek yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Caner Sönmez - Oğuzcan Yazar