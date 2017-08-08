Diğer
Kategoriler

Sarıyer Tüneli’nde akılalmaz kaza

Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde aracı arızalanan kadın sürücü, trafik önlemi almadan yol kenarında durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobil park halindeki araca çarparken, yaya kaldırımında bekleyen sürücü ve yanındaki arkadaşı yaralandı. O anlar görüntülere de anbean yansıdı.

Sarıyer Tünelinde akılalmaz kaza

08 Ağustos 2017 11:33
Sarıyer Tüneli’nde akılalmaz kaza - Tıkla İzle

Kaza, evvelsi gün saat 13.00 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burcu Şahin idaresindeki 41 K 2638 plakalı otomobil tünel içerisinde arıza yaptı. Sürücü , bunun üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Araçtan inen şoför ve arkadaşı Selda Karakoç, herhangi bir trafik önlemi almadan tüneldeki yaya kaldırımında beklemeye başladı. O esnada seyir halinde başka bir sürücü duran araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu yaya kaldırımına çıkan araç Şahin ve arkadaşı Karakoç’u yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KENDİ ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arıza yapan aracın sol şeritte beklediği, sürücünün ve yolcunun ise ayakta durduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra arkadan gelen araç duran araca çarpıyor. Çarpma sonucu duran araç kaldırımdaki sürücüyü ve yolcuyu yaralıyor ve altında kalmaktan son anda kurtuluyorlar.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 36°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 39°C

  • Bursa

    Bursa 36°C

  • Trabzon

    Trabzon 30°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!