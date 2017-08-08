Sarıyer Tüneli’nde akılalmaz kaza

Kaza, evvelsi gün saat 13.00 sıralarında Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli Maslak istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burcu Şahin idaresindeki 41 K 2638 plakalı otomobil tünel içerisinde arıza yaptı. Sürücü , bunun üzerine aracı yol kenarında durdurdu. Araçtan inen şoför ve arkadaşı Selda Karakoç, herhangi bir trafik önlemi almadan tüneldeki yaya kaldırımında beklemeye başladı. O esnada seyir halinde başka bir sürücü duran araca arkadan çarptı. Çarpma sonucu yaya kaldırımına çıkan araç Şahin ve arkadaşı Karakoç’u yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KENDİ ARACININ ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, arıza yapan aracın sol şeritte beklediği, sürücünün ve yolcunun ise ayakta durduğu görülüyor. Kısa bir süre sonra arkadan gelen araç duran araca çarpıyor. Çarpma sonucu duran araç kaldırımdaki sürücüyü ve yolcuyu yaralıyor ve altında kalmaktan son anda kurtuluyorlar.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur