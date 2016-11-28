Maçın zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini ifade eden Sarıyer, “Alt sıralardaki takımlar, her zaman buradan kurtulmak için dişe diş mücadele ederler. Biz de hafta içi bunun bilincinde olarak çok iyi hazırlandık. Rakibi çok iyi analiz ettik. Nasıl oynayacağını biliyorduk. Fakat defansta kaptanımız Ömer’in olmaması, bizi son derece etkiledi. İkinci yarı mükemmel başladık, baskı kurduk, sağlı sollu ortalarla gol aradık. Yasin’in kafasıyla vurduğu bir top direğin dibinden dışarı gitti. O maçın kırılma anı olabilirdi. Şanssız bir şekilde uzatmalarda, öyle bir zamanda gol yedik ki, artık telafisi yoktu. Bu ligde her takım, birbirini yenebilecek güçte" ifadelerini kullandı.

“Üzerimizde yoğun bir baskı vardı”

Ligin alt taraflarını etkileyecek çok ciddi bir müsabaka olduğunu belirten Manisaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, haftalardır kazanamadıkları için üzerlerinde yoğun bir baskı hissettiklerini söyledi. Karafırtınalar, "Oyun olarak değil ama skor olarak çok sıkıntılı günler geçiriyorduk, bugün Allah’ın izniyle onu da halletmiş görünüyoruz. 90 artıda da olsa kazanmak çok güzel. Bu takım ilk hafta kazandı, 10 hafta maç kazanamadı bir daha. Hakikaten ağır bir baskıydı, bunu deplasmanda yenmek çok önemli. Bu da takım olduğumuzu gösteriyor. Oyunun içinde de başından sonuna kadar pozisyon üstünlüğü bizdeydi, zaman zaman oyun üstünlüğü Denizli’ye verdik ama oyuncularım sahada taktik disiplini sonuna kadar sürdürdüler" diye konuştu.