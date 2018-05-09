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Sarıyer’de 15 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı

Sarıyer’de önceden belirlenmiş 15 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilirken, yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturdu madde ele geçirildi.

Sarıyerde 15 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı

09 Mayıs 2018 08:54
Sarıyer’de 15 ayrı adrese uyuşturucu operasyonu yapıldı - Tıkla İzle

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çayırbaşı Mahallesi Çeşme Sokakta daha önceden belirlenmiş olan 15 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Savcılık kararı ile arama yapılmak üzere girilen evlerde yapılan çalışmalarda, satılmaya hazır halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda, birçok kişiye GBT (Genel Bilgi Tarama) uygulaması yapılırken, bazı kişiler de gözaltına alındı. Özel Harekat Polisi’nin de destek verdiği operasyon nefes kesti. Çayırbaşı Mahallesi’ni abluka altına alan polis, mahallede şüpheli gördüğü kişileri de didik didik aradı. 

 

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