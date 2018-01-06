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iha.com.tr »
Asayiş »
Sarıyer'de araç denize uçtu: 1 ölü
06 Ocak 2018 17:07
Sarıyer'de araç denize uçtu: 1 ölü
Sarıyer'de araç hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerleri aşarak aracıyla denize uçtu. Sürücünün hayatını kaybettiği öğrenilirken, olay yerine dalgıç sevk edildi.
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06 Ocak 2018 17:07
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