Sarıyer’de bıçakla intihar girişiminde bulunan genç kız son anda kurtarıldı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Kireçburnu sahilinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç bir kız, belindeki bıçakla sahile gelerek intihar girişiminde bulundu. Eline aldığı bıçağı zaman zaman kendine dayayan zaman zaman da beline koyan genç kızı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı ikna etmek için çalışmalara başladı. Ancak genç kız, polis ekiplerine kendisine yaklaşmaması yönüne uyarılarda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri genç kızdan yaklaşık 10 metre uzaklaşarak beklemeye başladı.

Vatandaş ikna etmeye çalıştı

Çalışmalar sürdüğü esnada genç kız, sahildeki vatandaşlardan birinden cep telefonu istedi. Cep telefonunun gelmesiyle birlikte ailesini arayan genç kız, bir şeyler söyledikten sonra telefonu yere bıraktı. Durumun farkına varan bir vatandaş ona su getirmek istedi. Su getirme bahanesiyle kızın yanına kadar sokulan vatandaş, onu ikna etmeye çalıştı. Genç kız ise bacaklarını denize sarkıtarak, yanına gelen adamdan kendisine dokunmamasını istedi.

Hareketli dakikalar yaşandı, son anda kurtarıldı

Genç kız tam ayağa kalkacağı esnada vatandaş kendisini tutmak istedi ancak ayağı kayınca zor anlar yaşadı. Bu esnada kızın belindeki bıçakta yere düştü. Bıçağın yere düştüğün gören polis ekiplerinin de müdahalesi sonucu genç kız atlamaktan son anda kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. Kurtarılmasının ardından bankalara oturtulan genç kız, sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur

