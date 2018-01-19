Diğer
Kategoriler

Sarıyer’de buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

Sarıyer’de buzlanma nedeniyle 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Sarıyerde buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi

19 Ocak 2018 11:06
Sarıyer’de buzlanma nedeniyle 9 araç birbirine girdi - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Pınar Mahallesi Balabandere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde cadde üzerinde buzlanma meydana geldi. Aracına binip iş yerlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, cadde üzerindeki buzlanmayı fark edemeyince kaza kaçınılmaz oldu. Kazada önce 4 araç, ardından da 5 araç birbirine girdi.

Ortalık savaş alanına döndü

9 aracın karıştığı kazada hafif şekilde yaralanan Müzeyyen Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Belediye ekipleri ise buzlanma olan yerlerde tuzlama çalışması yaptı. Yine araçlardan koparak yolan savrulan parçalar da ekipler tarafından temizlendi. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

“Sabah saatlerinden bu yana 30 araç birbirine girdi”

Kazaya karışan sürücülerden Mustafa İriç, “Sabah saatlerinde ilk ben geldim. Yol çok buzluydu, frene bastım ve duramadım. Aşağıya indim, yarım saat sonra buraya geldim. Sonra araçlar peş peşe birbirine çarptı. Aşağı yukarı 30 araç birbirine girdi. Yaralı yoktu ama araçta çocuklar vardı. Yoldaki buzlanmadan dolayı kaza oldu. Bizim aracımızda da zarar oldu. Araçları çektiler” dedi. 

Doğan Can Cesur

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 8°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç