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Sarıyer’de denize düşen sürücü hayatını kaybetti

Sarıyer Tarabya Sahili’nde otomobiliyle denize uçan ve kurtarılarak hastaneye kaldırılan sürücü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Sarıyerde denize düşen sürücü hayatını kaybetti

28 Temmuz 2017 18:29

Sarıyer Tarabya’da geçtiğimiz Pazartesi günü öğle saatlerinde sürücü Murat Kopuzoğlu, otomobiliyle birlikte deniz uçmuştu. Denize uçan otomobilin içerisinde bulunan sürücü ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırılmıştı.

Yoğun bakımda tedavisine devam edilen Kopuzoğlu, 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Kopuzoğlu’nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

Hayatını kaybeden Murat Kopuzoğlu’nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Sarıyer Çayırbaşı Orta Camii kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. 

Doğan Can Cesur
 

Etiketler: Sarıyer, tarabya sahili


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