Diğer
Kategoriler

Sarıyer’de genç kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda girilmesi yasak olan yerden denize giren genç kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranlar tarafından kurtarılarak yarı baygın bir şekilde hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sarıyerde genç kadın boğulma tehlikesi geçirdi

14 Ağustos 2017 09:07
Sarıyer’de genç kadın boğulma tehlikesi geçirdi - Tıkla İzle

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu serinlemek için eşiyle birlikte plaja gelen genç bir kadın, girilmesi yasak olan yerden denize girdi. Bir süre sonra denizde oluşan çukurlara düşen kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Kadını fark eden plajdaki vatandaşlar uyarısı üzerine cankurtaran onu yarı baygın bir şekilde kurtardı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, sedyeye götürüldükten sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, plajda “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelası dikkat çekti.

Olayı gören Yunus Çelikkaya, “Eşiyle beraber yüzüyordu, suyun içine battı. Cankurtaran hemen gitti kurtardı. Su yuttuğu için istifra etti. İleriye kadar geldi, boğulmaktan son anda kurtuldu” dedi.
Jandarma ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: boğulma tehlikesi, genç kadın, Sarıyer


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç