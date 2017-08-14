Sarıyer’de genç kadın boğulma tehlikesi geçirdi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Sarıyer Kısırkaya Plajı’nda meydana geldi. İddiaya göre, hafta sonu serinlemek için eşiyle birlikte plaja gelen genç bir kadın, girilmesi yasak olan yerden denize girdi. Bir süre sonra denizde oluşan çukurlara düşen kadın boğulma tehlikesi geçirdi. Kadını fark eden plajdaki vatandaşlar uyarısı üzerine cankurtaran onu yarı baygın bir şekilde kurtardı. Ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın, sedyeye götürüldükten sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, plajda “Denize girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelası dikkat çekti.

Olayı gören Yunus Çelikkaya, “Eşiyle beraber yüzüyordu, suyun içine battı. Cankurtaran hemen gitti kurtardı. Su yuttuğu için istifra etti. İleriye kadar geldi, boğulmaktan son anda kurtuldu” dedi.

Jandarma ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Doğan Can Cesur