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Sarıyer’de genç kız ölümden bir adımla kurtuldu

Rumeli Hisarı sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, seyir halinde kaza yapan motosikletin altında kalmaktan sadece bir adımla kurtuldu.

Sarıyerde genç kız ölümden bir adımla kurtuldu

07 Haziran 2018 09:41
Sarıyer’de genç kız ölümden bir adımla kurtuldu - Tıkla İzle

Hem motosikletin altından kalmaktan kurtulduğu hem de genç kızın kazadan kıl payı kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı. 

Kaza, geçtiğimiz ay saat 10.00 sıralarında Sarıyer Rumeli Hisar Sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde trafikte seyrettiği esnada motosiklet sürücüsü, bir anda dengesini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet devrilirken, sürücü ise yere savruldu. Savrulan motosiklet genç kıza teğet geçerken aracın altında kalmaktan da son anda kurtuldu. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan sürücü, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. 

Ölümden kıl payı kurtuldu 

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, trafik aktığı esnada motosikletli bir anda dengesini kaybediyor. Motosiklet devrilirken sürücü ise yere savruluyor. Kaza esnasında ise genç bir kız yolun karşısına geçiyor. Motosikletin kendisine çarpmasından sadece 1 adımla kurtulan kız, kısa süreli şok yaşıyor.Öte yandan motosikletli de aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.  

Doğan Can Cesur
 

 

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