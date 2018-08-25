Sarıyer'de halk otobüsü devrildi

Sarıyer Caddesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otobüs şoförü, önce orta refüjü aşarak karşı şeride geçti, ardından yol kenarlarındaki demir bariyerleri aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağıya uçtu.

İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü yaralandı. Yaralanan sürücü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi’ e kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. İtfaiye ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletildi. Kazadan dolayı otobüs yan yatarken Karayemiş Sokak trafiğe kapatıldı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken aracın kaldırma çalışmaları devam ediyor.