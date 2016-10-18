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Sarıyer’de iş yerine silahlı baskın: 4 yaralı

Sarıyer’de bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı.

Sarıyerde iş yerine silahlı baskın: 4 yaralı

18 Ekim 2016 22:53
Sarıyer’de iş yerine silahlı baskın: 4 yaralı - Tıkla İzle

İddia göre, Ferahevler Mahallesi, Çamlık Caddesi üzerinde, saat 21.00 sıralarında Çamlık Caddesi üzerinde bulunan grafik ve web tasarım çalışmaları yapılan işyerine gelen bir şahısla çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iş yerine gelen şahıs beraberinde getirdiği silahı çıkararak burada bulunan Ömer A., Mustafa A., Yunus B. ve Enes B. isimli şahısları çeşitli yerlerinden vurarak yaraladı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olayı sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıs ise geldiği araca binerek kayıplara karıştı. Olayı gerçekleştiren saldırganın iş yeri sahibi Enes B. ile akraba olduğu belirtilirken olayın alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştiği iddia edildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri silahlı saldırıya maruz kalan yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı gerçekleştirerek kayıplara karışan şüpheli şahsın ise yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahsın kimlik bilgilerinin tespit edildiği öğrenilirken, şahsın yakalanması için yapılan çalışmaların sürdüğü ifade edildi. 

Oğuzcan Yazar
 

Etiketler: iş yeri, silahlı saldırı


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