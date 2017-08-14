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Sarıyer’de orman yangını, 15 dönüm alan zarar gördü

Sarıyer Rumeli Feneri köyü Marmaracık Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, 2 helikopter, itfaiye ve orman ekipleri müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, en az 15 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Sarıyerde orman yangını, 15 dönüm alan zarar gördü

14 Ağustos 2017 15:59
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Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıyer Rumeli Feneri köyü Marmaracık Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekip ile helikopter, itfaiye ekipleri ve “Alev Kartalı” isimli itfaiye helikopteri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına geçildi.

15 dönümlük alan zarar gördü

Çalışmalar sürdüğü esnada itfaiye ve jandarma ekipleri de bölgede önlem aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda en az 15 dönüm alanında zarar gördüğü öğrenildi. Soğutma çalışmalarının sürdüren ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. 

Doğan Can Cesur

Etiketler: orman yangını, Sarıyer


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