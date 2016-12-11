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Sarıyer'de Teknik Direktör Taner Taşkın istifa etti

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sarıyer'de Teknik Direktör Taner Taşkın, istifa etti.

Sarıyerde Teknik Direktör Taner Taşkın istifa etti

11 Aralık 2016 22:31

Manisaspor'u şampiyon yaparak bir üst lige çıkaran ve ardından ayrılarak Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sarıyer'in başına geçen Teknik Direktör Taner Taşkın, yaptığı açıklamayla takımdan istifa ettiğini söyledi. Taşkın, "Sezon başında çalışmaya başladığımız Sarıyer’de başarılı olmak için sonuna kadar mücadele ettik. Fakat en son kendi evimizde Tokatspor mağlubiyetinden sonra bütün sorumluluğu üzerime alarak istifa ediyorum. Hiç kimseye bir kırgınlığım yok" diye konuştu.

Sarıyer'i beğendiğini ve destek olacağını sözlerine ekleyen Taşkın, "Burası çok güzel bir camia, bundan sonra kendilerini dışarıdan destekleyeceğim. Şerefimiz ve namusumuzla başladığımı işi tertemiz şekilde sonlandırdık. Yönetimle karşılıklı konuşarak anlaştık ve istifamı verdim. Aklımda şu anda bir takım yok. Fakat bir çok yerden teklif var, onları değerlendireceğim" dedi.

Etiketler: istifa, Sarıyer, Taner Taşkın


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