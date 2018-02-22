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Sarıyer’de uyuşturucu satıcılarına baskın: 7’si kadın 15 gözaltı

Sarıyer polisi, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak torbacılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Sarıyerde uyuşturucu satıcılarına baskın: 7si kadın 15 gözaltı

22 Şubat 2018 15:24
Sarıyer’de uyuşturucu satıcılarına baskın: 7’si kadın 15 gözaltı - Tıkla İzle

 Operasyonda 7’si kadın 15 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, 12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7’si kadın 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tespit edilen adreslerde dedektör ve köpekler yardımıyla yapılan aramalarda 12 kilo 645 gram bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait mermilerle bonzai yapımında kullanılan sentetik madde ele geçirildi.
Tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde özel harekat polisinin adreslere girmesi ve adreslerde yapılan aramalar yer alıyor. Görüntülerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, silahlara ait mermiler ve gözaltına alınan zanlıların kelepçeli hali görülüyor. 

Sadık Kahraman
 

Etiketler: sarıyerde uyusturucu operasyonu, sokak torbacilari

 

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