Sarıyer’de uyuşturucu satıcılarına baskın: 7’si kadın 15 gözaltı

Operasyonda 7’si kadın 15 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınırken, 12 kilo 645 gram bonzai ele geçirildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ‘torbacı’ olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında önceki gün ilçede 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 7’si kadın 15 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Tespit edilen adreslerde dedektör ve köpekler yardımıyla yapılan aramalarda 12 kilo 645 gram bonzai, bir miktar uyuşturucu hap, 2 pompalı tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait mermilerle bonzai yapımında kullanılan sentetik madde ele geçirildi.

Tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyon anları polis kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde özel harekat polisinin adreslere girmesi ve adreslerde yapılan aramalar yer alıyor. Görüntülerde ele geçirilen uyuşturucu maddeler, silahlara ait mermiler ve gözaltına alınan zanlıların kelepçeli hali görülüyor.

Sadık Kahraman

