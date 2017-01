Alınan bilgilere göre, Derbent Mahallesi'nde bir ara sokaktaki yolun bir kısmı yağışlı havaların etkisi ile gevşeyerek vatandaşın evinin üzerine göçtü. Ev sakinlerinden Osman Doğan, yolun tamamen göçmesi tehlikesine karşı Sarıyer Belediyesi’ne başvurduğunu ancak herhangi bir çözüm bulamadığını belirtti.

Göçük başvurusuna belediyeden ilginç cevap: “Biz size taş veririz gerisini siz yaparsınız”

Resmi başvurularına rağmen Sarıyer Belediyesi’nin konuyla ilgilenmediklerini söyleyen ev sahibi Osman Doğan, “Bu kaymayla ilgili olarak Sarıyer Belediyesi’ne dilekçe verdim. Sonra geldiler, baktılar, dediler ki; ‘biz size sadece taş veririz geri kalanı siz yaparsınız.’ Bunun sadece bizle alakalı olmadığını, yolun da göçme tehlikesi olduğunu anlattık. Yetkililere söyledik ama beklediğimiz ilgiyi göremedik. İlgilenmediler. 'Sizin sosyal belediyecilik anlayışınız bu mu' dedim oralı olamadılar, ilgilenmediler. Anlayamıyorum. İlla onlardan biri mi olmak lazım? İlla Cumhuriyet Halk Partili mi olmak lazım? Siyaset mi gözetiyorlar onu da bilmiyorum. Yol uçacak, birileri mi ölmesi lazım, birilerinin başına bir şey mi gelmesi lazım da buraya önlem alacaklar, bilemiyorum” şeklinde konuştu.

Çocuklarının çok korktuğunu söyleyen ev sakini Gülçin Doğan ise, “Evdeydik. Bu sene çok kar yağdığı için göçtü burası. Çocuklar korkuyorlar. Akşam otururken bir ses geldi, baktım buradan taşlar düşmüş. Her an bir şey olacak diye korkuyoruz. Her yere başvurduk ama bir sonuç alamadık” dedi.

Alper Korkmaz