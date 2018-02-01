Diğer
Kategoriler

Sarıyer'de yangın: 2 ölü 1 yaralı

Sarıyer'de 3 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıyerde yangın: 2 ölü 1 yaralı

01 Şubat 2018 06:08

Olay gece 3 sularında Sarıyer Merkez mahallesi Kayadibi sokakta meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında evde bulunan Adnan K. ve annesi Nimet K. hayatını kaybederken dumandan etkilenen üst komşuları Semiha Y. ise yaralandı. Olay yerine gelen İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürüldü. Dumandan etkilenen Semiha Y. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanığı Yunus Emre Demir: "Bir kaç gündür yukarı mahallelerde de yangın çıkıyor, biz yine orada bir şey oldu zannettik, sonra sokağa geldik, alevler üst kata kadar çıkmıştı bir kişiyi yukarıdan çıkardılar ama diğer iki kişiye yetişemediler"
 Aydemir Kadıoğlu

Etiketler: ölü, Sarıyer, yangın, yaralı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç