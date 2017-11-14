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Sarıyer’de yangın paniği! Patlama anları kamerada

Sarıyer’de bir yardım derneğinin deposunda çıkan yangın paniğe yol açarken yaşanan patlama anları kameraya yansıdı.

Sarıyerde yangın paniği! Patlama anları kamerada

14 Kasım 2017 21:21
Sarıyer’de yangın paniği! Patlama anları kamerada - Tıkla İzle

Yangın, saat 18:30 sıralarında Sarıyer Muhtarlar sokak üzerinde meydana geldi. Bir yardım derneğinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede tüm depoyu sararken, yangın nedeniyle dumanlar çevreye yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, yangın esnasında yükselen alevler sokakta bulunan elektrik tellerine sıçradı. Elektrik tellerinde yaşanan patlamalar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın sonrası depo kullanılamaz hale geldi.
Dernek görevlisi Hamza Günay, “Yangının sebebi şuan belli değil. Sadece depoda çıktı. 2 katlı depo tamamen yandı. Ana binaya ulaşmış bir şey yok şuanda. Sadece sudan dolayı bir zarar var” dedi.
Alevler ve patlamalar kamerada 

Yardım derneğinde akşam saatlerinde yaşanan yangında alevler sokakta bulunan elektrik hatlarını kopardı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı depodaki o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

 

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