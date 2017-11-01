Sarıyer’deki taciz iddiasının zanlısı İstanbul’a getirildi

Sarıyer, İTÜ Ayazağa Metro çıkışında 26 Ağustos tarihinde Kırgizistan uyruklu olduğu öğrenilen E.A. genç kıza, kendisine tecavüz edilerek gasba uğradığını bildirmesi üzerine Sarıyer Asayiş Büro Amirliği harekete geçmişti. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahsın 27 yaşındaki Fatih Y. olduğunu tespit etti. Şüphelinin dün gece saatlerinde Esenler Otogarı’ndan Urfa’ya gittiğini öğrenen ekipler operasyon için düğmeye bastı. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler şüpheli Fatih Y.’yi Adana Otogarında otobüs değiştirdiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Adana’da yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

İsmail Bulut

