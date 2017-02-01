Yol kenarında soğukta bir süre beklediği için üşüyen engelli Mehmet Çat’ı gören zabıta ekipleri kucaklarına alıp araçlarına bindirerek gideceği engelsiz yaşam parkına kadar götürdüler. Zabıtaların ekip arabasının bagajına koydukları akülü aracı taşıyıp şarj olmasını da sağlamalarına sevinen Çat, onlara teşekkür etti.

Kendilerinin de mutlu olduğunu anlatan zabıta memuru Sefa Sucuoğlu, “Arkadaşımızı yolda gördük. Yanına gittiğimizde şarjının bittiğini öğrenince hemen alıp gideceği yere kadar götürdük” diye konuştu.

Zabıta Müdürü Adem Bayraktar da personelini kutladı.



Murat Çelik A.

