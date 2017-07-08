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Şarjmatik görünümlü kumar makinesi

Adana’da sakızmatik, şarjmatik, müzik kutusu süsü verilen cihazlarla kumar oynatan kafe ve kahvehanelere yönelik bin 150 polisle operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edildi.

Şarjmatik görünümlü kumar makinesi

08 Temmuz 2017 14:29

İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlık Ahlak Büro Amirliği ekipleri Asayişten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Davut Özateş, Asayiş Şube Müdürü Ayhan İlkan yönetiminde bin 150 polisle kentin tüm ilçelerinde sakızmatik, şarj matik, müzik kutusu gibi görünen cihazlarla kumar oynatan kafe ve kahvehanelere yönelik gece operasyonu yaptı. Operasyonda şarjmatik, sakızmatik, müzik kutusu süsü verilen 42 makine ele geçirildi. Makinelerin ilk bakışta amacına uygun ya da bozuk gibi görüldüğü ancak girilen ’Roket’ benzeri şifreler ve tuş kombinasyonlarıyla kumar sistemine giriş yapıldığı tespit edildi. Kumar makinelerinin işletmeciye günde 1-5 bin lira arası gelir kazandırdığı öğrenildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan makine dağıtıcısı Ahmet Ç, (23), Fevzi H. (40) ile 27 işletmeci sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, kumar cihazlarının sakız makinesi olduğunu savundu.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Süleyman Cenk İdaye


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