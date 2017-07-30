Şarkıcı Berksan’ın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Sosyetenin gözde beldesi Göltürkbükü’nde dün gece şarkıcı Berksan’ın ortağı olduğu beach kulübe silahlı saldırı düzenlendi. Kapıda bulunan güvenlik görevlilerini hedef alan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, işletmeye kurşun yağdırdı. Saldırı anında seken kurşunlar yan işletmede bulunan müşteriler ve çalışanlara isabet etti. Olayda Furkan Say (22) hayatını kaybederken, Nesibi Günenç (28), Yasin Kaya (29) ile kulüpte eğlenen Jess Molho’nun eşi Zeynep Molho ve 1 kişi yaralandı. Olayın ardından işletmelerin önünde büyük panik yaşanırken, yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kurşunların isabet ettiği işletmenin sahibi Cemal Yarar, “Yan taraftaki işletmenin kapısındaki bodyguarda ateş açıldı. Oradan seken mermiler de bizim iskelemize sekerek isabet etti. Bizim 2 elemanımız yaralandı, birini de kaybettik. Ve o an iskelede barın önünde oturan müşterilerimiz yaralandı. Olayın bizimle ve işletmemizle kesinlikle bir ilgisi yoktur” dedi.

Olayın ardından jandarmaya ifade vermeye giden Çilek Beach’in ortağı şarkıcı Berksan, bilgi almak isteyen basın mensuplarını Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığının önünden uzaklaştırdı.

Yaşanan saldırının ardından ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise saldırı anını gözler önüne serdi. Görüntülerde müşterilerin eğlendiği sırada yan işletmeden seken kurşunların çalışanlar ve müşterilere isabet ettiği ve 2 kişinin yere yığıldığı görülüyor. Neye uğradığını şaşıran müşteriler ise panikle kaçıyor.





Eren Ayhan