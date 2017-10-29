Diğer
Kategoriler

Şarkıcı Edis, Cumhuriyet Şöleni’nde Bursa'da binlerce kişiyi coşturdu

Cumhuriyetin 94. kuruluş yıldönümü, Osmangazi Belediyesi’nin 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlediği şölenle kutlandı. Meydanı dolduran binlerce vatandaş, şarkıcı Edis Görgülü’nün verdiği konserle eğlenerek, “Cumhuriyet” coşkusunu yaşadı. Havai fişek gösterileri geceye ayrı bir renk katarken Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar Edis Görgülü'ye Bursaspor atkısı taktı.

Şarkıcı Edis, Cumhuriyet Şöleninde Bursada binlerce kişiyi coşturdu

29 Ekim 2017 21:00

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından Bursalıların 27 gün boyunca buluşma noktası olan ve Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Cumhuriyet Şöleni’ne binlerce vatandaş katıldı. Kutlama alanına gelen vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtılırken, konsere özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhuriyetimiz 94 yaşında. Sizlerle birlikte inşallah nice 94 yıllara. Özellikle gençlere güveniyoruz. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Atalarımız bu ülke için bu bayrak için savaştı. Şehit oldular, gazi oldular. Bizler bu akşam burada eğleniyoruz ama tarihimizi de asla unutmayacağız. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmayı batılılar unutamadı. Bu yüzden ülkemizi istilaya kalktılar. Ama 94 yıl önce buna izin vermedi ve Cumhuriyeti kurdu. Bunlar emellerinden vazgeçmiyor. Bu milleti, bu bayrağı yine hedef alıyor. Tıpkı geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi. Ama bu millet yeniden bir tarih yazdı. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bu millet bu bayrağı gönderden indirmiyor. Coşkumuz daim olsun” dedi.

Bursaspor’un Antalyaspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyete de değinen Başkan Dündar, “Bursaspor yeniden ayağa kalkıyor. İnşallah şampiyonluğu tekrar yaşayacaktır” diyerek şarkıcı Edis’e Bursaspor atkısı ve çiçek takdim etti. 

Samet Doğru

Etiketler: bursa, Cumhuriyet Şöleni, Şarkıcı Edis

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç