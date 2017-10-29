Şarkıcı Edis, Cumhuriyet Şöleni’nde Bursa'da binlerce kişiyi coşturdu

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının ardından Bursalıların 27 gün boyunca buluşma noktası olan ve Osmangazi Belediyesi tarafından tamamen yenilenen 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Cumhuriyet Şöleni’ne binlerce vatandaş katıldı. Kutlama alanına gelen vatandaşlara Türk Bayrakları dağıtılırken, konsere özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Cumhuriyetimiz 94 yaşında. Sizlerle birlikte inşallah nice 94 yıllara. Özellikle gençlere güveniyoruz. Cumhuriyet kolay kurulmadı. Atalarımız bu ülke için bu bayrak için savaştı. Şehit oldular, gazi oldular. Bizler bu akşam burada eğleniyoruz ama tarihimizi de asla unutmayacağız. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açmayı batılılar unutamadı. Bu yüzden ülkemizi istilaya kalktılar. Ama 94 yıl önce buna izin vermedi ve Cumhuriyeti kurdu. Bunlar emellerinden vazgeçmiyor. Bu milleti, bu bayrağı yine hedef alıyor. Tıpkı geçen yıl 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi. Ama bu millet yeniden bir tarih yazdı. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Bu millet bu bayrağı gönderden indirmiyor. Coşkumuz daim olsun” dedi.

Bursaspor’un Antalyaspor karşısında aldığı 4-0’lık galibiyete de değinen Başkan Dündar, “Bursaspor yeniden ayağa kalkıyor. İnşallah şampiyonluğu tekrar yaşayacaktır” diyerek şarkıcı Edis’e Bursaspor atkısı ve çiçek takdim etti.

Samet Doğru