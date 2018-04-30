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Şarkıcı Emrah Dinçer hakkında müebbet hapis cezası istendi! Emrah Dinçer kimdir?

Eşiyle birlikte olduğu iddiasıyla avukat Onur Evrim Demir'i öldüren Emrah Dinçer, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Peki Emrah Dinçer kimdir?

Şarkıcı Emrah Dinçer hakkında müebbet hapis cezası istendi! Emrah Dinçer kimdir?

30 Nisan 2018 09:13

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gölbaşı'nda Ağustos 2016'da Avukat Onur Evrim Demir'in vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmasını tamamladı. Cinayeti işlediği gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Emrah Dinçer ile cesedi ortadan kaldırmasına yardım ettiği ileri sürülen avukatı Şükrü Açıkbaş hakkında dava açıldı.

Gazete Habertürk`ten Fevzi Çakır`ın haberine göre iddianamede, eşiyle birlikte olduğu gerekçesiyle Avukat Demir`i kafasına sopa ile vurarak öldüren Dinçer`in, daha sonra Açıkbaş`ı çağırdığı ve cesedi birlikte Gölbaşı`nda bir dere kenarına attıkları ileri sürüldü.

Demir`in cesedinin yanında bulunan bir tahta parçasının Dinçer`in evindeki aramada ele geçirilen sopayla eşleşmesi sonucu cinayetin çözüldüğü kaydedilen iddianamede, şüpheli Dinçer`in "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

 Eski emniyet müdürü olan Avukat Açıkbaş hakkında ise "delilleri yok etmek" suçundan 5 yıl hapis cezası istendi.

 

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