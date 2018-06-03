Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, dün Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Yapılan tespit sonrası harekete geçen ekipler, Levent’i gözaltına aldı. Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HALUK LEVENT'TEN GÖZALTI AÇIKLAMASI!

Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmasıyla iligli olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Seyid Fatih Poyraz

