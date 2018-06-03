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Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı

Haluk Levent serbest bırakıldı.

Şarkıcı Haluk Levent serbest bırakıldı

03 Haziran 2018 13:56

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla hakkında yakalama kararı olduğundan aranan şarkıcı Haluk Levent, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edilerek yakalanmış ve gözaltına alınmıtı, Haluk Levent, Emniyetteki işlemlerinin tamamlanması sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarıldıktan sonra ifadesinin alınmasını müteakibende serbest bırakıldı.

HALUK LEVENT'TEN GÖZALTI AÇIKLAMASI!

Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alınmasıyla iligli olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.


 

 

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