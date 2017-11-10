Şarkıcı Otilia Türk karateci ile gösteri maçı yapacak

Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia, Dünya şampiyonu Türk Karateci Alaaddin Şahintekin gösteri maçı yapacak. Yapılan açıklamada Alaaddin Şahintekin'e ait karate sporunda bir üst kemere terfi eden katatekaların (Karateci) diploma törenine katılacak olan ünlü şarkıcı, karate kıyafetini giyerek, Şahintekin’le karate gösterisi yapacak. 10 Kasım 2017 Cuma (Bugün) akşam saat 19.00'da gerçekleşecek törende Otilia, karatekalara yeni diplomalarını da takdim edecek.

Daha sonra öğrenciler tarafından yapılacak sürpriz gösterilerin ardından bu kez Romanyalı ünlü şarkıcı Otilia ile Dünya şampiyonu Şahintekin tatamiye çıkacaklar ve gösteri maçı yapacaklar. Daha önce diploma törenlerini Devrim Evin (Fetih 1453 oyuncu), İlker Çevik (Lastik Adam), Esat Delihasan (Karate Federasyon Başkanı), Hasan Yalnızoğlu (Dansçı), Turabi Çamkıran (Survivor All Star Şampiyonu), Bilgehan Demir (Tv 8 spiker) gibi ünlü isimleri diploma töreninde karatecileriyle buluşturan Şahintekin, amacının çocukların gelişim süreçlerinde hem fiziksel hemde mental olarak ciddi faydaları olan karate sporunu, özellikle çocuklara sevdirmek ve bu sporun güzelliklerini insanlara anlatmak olarak açıkladı.