Edinilen bilgiye göre, pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil Düzce'de yan yattı. Ünlü sanatçı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sanatçının müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, pop müziğinin önemli isimlerinden şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil Düzce'de yan yattı. Ünlü sanatçı Düzce Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sanatçının müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Etiketler: Sıla Gençoğlu, trafik kazası