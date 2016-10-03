Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından, Yenikapı Miting alanında düzenlenen ve milyonlarca vatandaşın yanı sıra çok sayıda ünlü ismin katıldığı Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" şeklinde ifadeler kullanarak katılmamıştı.

Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında hakaret ettiği ileri süren Sıla Gençoğlu, Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bugün öğleden sonra avukatıyla birlikte savcılığa gelen Sıla, “şikayetçi” sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Başak Akbulut