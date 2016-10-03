Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Şarkıcı Sıla'dan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu

Şarkıcı Sıla'dan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu

Demokrasi ve Şehitler Mitingi için “Yenikapı’daki şova katılmayacağım” diyen Sıla, bu nedenle kendisine hakaret ettiğini ileri sürdüğü Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. “Şikayetçi” sıfatıyla ifade veren Sıla, Güloğlu’nun “hakaret” suçundan yargılanmasını istedi.

Şarkıcı Sıladan Davut Güloğlu hakkında suç duyurusu

03 Ekim 2016 17:12

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, 15 Temmuz Darbe girişiminin ardından, Yenikapı Miting alanında düzenlenen ve milyonlarca vatandaşın yanı sıra çok sayıda ünlü ismin katıldığı Demokrasi ve Şehitler Mitingi’ne "Darbeye karşıyım ama Yenikapı’daki şova katılmayacağım" şeklinde ifadeler kullanarak katılmamıştı.
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda kendisi hakkında hakaret ettiği ileri süren Sıla Gençoğlu, Güloğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Bugün öğleden sonra avukatıyla birlikte savcılığa gelen Sıla, “şikayetçi” sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı. 

Başak Akbulut

Etiketler: Davut Güloğlu, Sıla, suç duyurusu


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!