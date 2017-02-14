Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Magazin
  •  » Şarkıcı Sıla'nın içinde bulunduğu cip kaza yaptı: 3 yaralı

Şarkıcı Sıla'nın içinde bulunduğu cip kaza yaptı: 3 yaralı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun içinde bulunduğu cip, TEM otoyolunda devrildi. Kazada Sıla ve 2 arkadaşı yaralandı.

Şarkıcı Sılanın içinde bulunduğu cip kaza yaptı: 3 yaralı

14 Şubat 2017 16:35

Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolundan Ankara yönüne giden İsmail Güney idaresindeki 34 ZG 1593 plakalı cip, Yeşilyayla mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Kazada, cip içerisinde bulunan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Hande Kızıl ve Büşra Sarıkaya yaralandı. Sürücü İsmail Güney ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralıların durumlarının hafif olduğu öğrenildi. Yaralı Sıla Gençoğlu ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Diğer yaralıların ise Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ahmet Zengin, "Hayati tehlikesi yok. Kısa süre gözetim altında tedbir amaçlı tutacağız. Sonra taburcu olacak" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Ali Osman Çatana

Etiketler: Sıla Gençoğlu, trafik kazası


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

MAGAZİN VİDEO GALERİ
MAGAZİN FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!