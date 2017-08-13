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Şarkıcı Tuğba Yurt, isteği yerine getirilmeyince sahneyi terk etti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde düzenlenen Yaz Festivali’nin 2’nci gününde sahneye çıkan pop şarkıcısı Tuğba Yurt, festivalde bileti olmayan vatandaşların, konser alanının girişine kurulan barikatların arkasında kalmasına ve konser alanına alınmamasına tepki göstererek sahneyi terk etti. Sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşan Yurt, “Organizasyon eksikliği sebebiyle sahneye geç çıkmama rağmen beni yalnız bırakmayan ve şarkılarıma eşlik eden herkese teşekkür ederim” dedi.

Şarkıcı Tuğba Yurt, isteği yerine getirilmeyince sahneyi terk etti

13 Ağustos 2017 13:59

Şarkıcı Tuğba Yurt, Karasu Yaz Festivali’nin 2’nci gününde sahne aldı. Festivalın biletli olması dolayısıyla festivale katılım beklendiği gibi olmadı. Festival alanında istenen katılımı göremeyen ve çoğu vatandaşın konser alanının girişine kurulan barikatların arkasında kaldığını gören şarkıcı Yurt, festivali düzenleyen organize şirketinden vatandaşların konser alanına alınmasını istedi. İsteğinin yerine getirilmemesi üzerine Tuğba Yurt, “Bariyerlerin kalkmasını rica ediyorum. Vallahi sahneyi bırakırım direk. Arka tarafları alabilir miyiz öne doğru. Arkadaşlar arka taraflar açılmıyorsa şu an ben sahneyi gerçekten bırakırım. İkinci şarkıda gerçekten bırakırım yani, net” dedikten sonra, isteğinin dikkate alınmaması üzerine konseri durdurarak sahneyi terk etti. Sahneden inerek aracına binen Tuğba Yurt, bir süre sonra konser alanının doldurulması ve tezahüratların atılması üzerine yeniden sahneye çıkarak konserini devam ettirdi.

Öte yandan, Tuğba Yurt’un sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğrafta, “Organizasyon eksikliği sebebiyle sahneye geç çıkmama rağmen beni yalnız bırakmayan ve şarkılarıma eşlik eden herkese teşekkür ederim” dediği görüldü.

Burak Can Tokyürek


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