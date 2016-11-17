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Sarkisyan: Aliyev ile görüşmeye hazırım

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Sarkisyan: Aliyev ile görüşmeye hazırım

17 Kasım 2016 10:45

Rus haber ajansına açıklamalarda bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşme gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi. “Bu tür görüşmeleri hiçbir zaman geri çevirmedik“ diyen Sarkisyan, ilerleme kaydedilecek görüşmeler gerçekleştirmek istediklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı, dışişleri bakanları ya da diğer düzeylerde olabileceğini aktaran Sarkisyan, “Her zaman, bu görüşmelerin yararlı olması, gelişme göstermesi çağrısında bulunduk. Eğer, bir araya geldiğimizde ilerleme kaydedilemeyecekse ve anlaşmalar hayata geçirilmeyecekse o zaman görüşmelerin ne yararı olur?” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: İlham Aliyev, Serj Sarkisyan


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