Sarkozy, ilk temyizi kaybetti

Paris savcılığından yapılan açıklamada, Fransa'da 2007 ile 2012 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy yolsuzluk yargılamasında ilk temyizi kaybetti. Sarkozy'nin, cezai bir soruşturma hakkında bilgi sızdırması karşılığında bir savcıya yardım ettiği düşünülüyor.

Müfettişler, Fransız liderden ceza davasında bilgiler almak için bir muhbir ağı kullandığından şüphelenmeye başladıklarında Libya eski Lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse ettiği yönündeki iddiaları incelemek için telefon izleme cihazı kullanıyordu.

Sarkozy, 2012 seçimlerinde Sosyalist Francois Hollande tarafından yenilgiye uğratıldı. O zamandan beri yolsuzluk, dolandırıcılık, kayırmacılık ve kampanya-finansman düzensizlikleri iddialarıyla ilgili bir dizi soruşturma ile karşı karşıya kaldı.

Fransız hukukuna göre, şüphelinin yargılanmadığı sürece suçla resmi olarak suçlanması söz konusu değil. Bir sonraki temyiz kararının ise ne zaman geleceği belli değil.

