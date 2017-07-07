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Sarp Sınır Kapısı’nda 'bonzai' operasyonu

Sarp Sınır Kapısı’nda bir bayan yolcunun bavulunda, 600 gram ''bonzai'' adlı sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sarp Sınır Kapısında bonzai operasyonu

07 Temmuz 2017 18:21
Sarp Sınır Kapısı’nda 'bonzai' operasyonu - Tıkla İzle

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Sarp Sınır Kapısı Gümrük sahasına yaya olarak gelen Gürcistan uyruklu N.F. adlı bayan, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe ve risk kriterleri çerçevesinde değerlendirilerek X-Ray taramasına alındı.
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri emrinde görevli narkotik dedektör köpeği ''Cleo''nun da katıldığı aramalarda, valiz içerisine zulalanmış vaziyette 350 küçük kağıt içerisinde toplam 600 gram ağırlığında ''bonzai'' ele geçirdi.
Piyasada ''Rüya'' ya da ''Bombay Mavisi'' olarak bilinen ''bonzai'' adlı sentetik uyuşturucunun, piyasa değerinin 100 bin lira olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Gürcü uyruklu N.F. daha sonra Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Öte yandan gözaltına alınan kadının Gürcistan’dan yolcu otobüsüyle Sarp Sınır Kapısı’na geldiği ve transit olarak Yunanistan’a gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Hasan Fehmi Demir 

 


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