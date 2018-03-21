Diğer
Kategoriler

Sarp Sınır Kapısı’nda sistemin aksaklığı tır şoförlerini isyan ettirdi

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı Sarp Sınır kapısında dün akşam saat 17.00’den itibaren sistemin aksaması sonucu geçiş fişi alamayan tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısında sistemin aksaklığı tır şoförlerini isyan ettirdi

21 Mart 2018 17:06
Sarp Sınır Kapısı’nda sistemin aksaklığı tır şoförlerini isyan ettirdi - Tıkla İzle

Dozvola ismi verilen geçiş fişlerini alamayan tırlar ise kapıda uzun kuyruklar oluşturdu. Oluşan kuyruklarda bekleyen tırlar saat 11.00’de sistemin gelmesiyle hareket etmeye başladı.

Geçiş fişi verilememesinin üzerine bir modernizasyondan dolayı yarın sınır kapısının kapalı olacağı kararı eklenince tır esnafı olaya tepki gösterdi. Uzun kuyruklar oluştuğunu ve şoförlerin mağdur olduğunu dile getiren Efkan Yılmaz, “Tır parkında dozvola alımında sıkıntı çıktığı için uzun kuyruklar oluştu. Bir araba iki araba derken uzun uzun kuyruklar oluşuyor. Sonrasında Sarp’a gelindiğinde gümrük taşıma işlemi olduğundan, sistem değiştiğinden de burada sıra oluyor” dedi.

Sadece Sarp Sınır Kapısı’nda değil Türkiye'nin bütün sınır kapılarında bu ve benzeri sıkıntıları yaşadıklarını dile getiren tır şoförü Kenan Karataş ise “Sıkıntı sadece burada değil Türkiye’nin bütün sınır kapılarında. Sorumluluk yok, denetim hat safhada düşük. Bu millet şoför esnafını hiçe sayıyor, tamamen eşek yerine koymuşlar, rezillik diz boyu. Adalet yok, sahiplenme yok şoförü yola yolluyorlar, ne şekilde giderse gitsin ne şekilde gelirse gelsin. 2 gündür sırada bekliyorum. Ben 15 gündür yoldayım” şeklinde konuştu.

Bir başka tır şoförü Kemal Abanoz ise tır şoförlerinin verilen sıra numaralarına uymadığını ve bu nedenle geçişlerde aksamalar olduğunu dile getirerek, “Buradaki sıkıntı her zamanki gibi sıra. İleride tır parkları var sıra fişi veriyorlar, numaralı sıra fişleri. Verilen bu numaralara uymadıktan sonra burada bu sıra bitmez. Buna poliste uğraşıyor olmuyor, jandarma da uğraşıyor olmuyor. Ben 3 gündür sıra bekliyorum. Şuanda araçlarımız sebze yüklü. Dünyanın neresine giderseniz gidin sebze öncelikli olan bir yük. Ama ne yazık ki Sarp Sınır Kapısında sebze yüküne öncelik verilmiyor. Adamın malı içinde çürüyormuş, çürümüyormuş, ne olmuş kimsenin umurunda değil” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sarp Sınır Kapısı’nda gerçekleşen çalışmalar nedeniyle 22 Mart Perşembe günü 08.00-20.00 saatleri arasında sistemler geçici olarak çalışmayacağından, Sarp Sınır Kapısından yolcu ve araç giriş-çıkış işlemlerinin yapılamayacağını açıkladı.  

Hasan Fehmi Demir
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç