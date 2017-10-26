Sarp Sınır Kapısı’nda valizden çocuk çıktı

Edinilen bilgiye göre, olay, Ekim ayının ilk haftası meydana geldi. Ailesi FETÖ firarisi olduğu iddia edilen 14 yaşındaki S.K. isimli bir çocuğu Sarp Sınır Kapısı'ndan dışarıya çıkartmaya çalışan Gürcistan uyruklu bir şahsın şüpheli hareketi görevlilerin dikkatini çekti.

Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ve henüz kimliği belirlenemeyen kişinin valizini açmasını istedi. Valizi açan gümrük muhafaza memurları valizin içerisinden 1 çocuğun çıktığını gördü. İsminin S.K. olduğu öğrenilen 14 yaşındaki çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu, bu nedenle ailesinin yanına götürülmek üzere valize konularak Sarp Sınır Kapısı’ndan geçirilmek istendiği öğrenildi. Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındıktan sonra 14 yaşındaki S.K. 1 günlük gözaltı süresinin ardından serbest bırakıldı.

Hasan Fehmi Demir

