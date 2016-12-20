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Sarp Sınır Kapısı'ndaki sorunlara nakliyecilerden tepki

Türkiye ile Gürcistan arasında bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndaki tadilat çalışmaları ve kış şartlarının etkisiyle birlikte uluslararası nakliyeciler kontak kapatmaya başladı.


20 Aralık 2016 15:24

Gürcistan plakalı tırların Türkiye’ye girişinde herhangi bir sorun yaşanmazken, Türkiye plakalı tırların Gürcistan üzeri Azerbaycan ve Gürcistan’dan Türkiye'ye dönüşte yaşanan beklemelerin maddi ve manevi zarara sebep olduğunu kaydeden Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Özer, sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Özer “Sarp Sınır Kapısı ülkemizin ticareti ve ekonomisi için önem taşıyor fakat bu önemi bir tek biz nakliyeciler görüyoruz herhalde. Geçtiğimiz günlerde sorunları ilettiğimiz Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci sınır kapısına geldi, biz de ona eşlik ettik. Gürcistan heyetiyle üst düzey görüşme yapacaklarını ve sorunları çözeceklerini söyledi fakat değişen bir şey olmadı” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti plakasıyla iş yapmak suç mu?”
Türk tırlarının Gürcistan tarafındaki otoparklarda bilerek bekletildiğini iddia eden Özer, “Gelsin yetkililer veya basın mensupları gösterelim. Günde 5 Türk tırı Türkiye’ye giriş yapıyorsa 50 tane yabancı plakalı tır giriş yapıyor. Zaten giriş çıkışlarda sıkıntı var, sınır kapısında yenileme çalışması var. Bir de üzerine kış mevsiminin şartları eklenince kar değil sabit giderleri karşılamak için iş yapmış oluyoruz. Hayır, Türk olmak suç mu? Türkiye Cumhuriyeti plakasıyla iş yapmak suç mu? Ne yapalım gidelim Azerbaycan’da Gürcistan’da veya Türkmen devletlerinde şirket açıp yabancı plakalarla mı iş yapalım? Gürcistan tarafı bizi bitirmek için uğraşıyor. Masa başında farklılar, sahada farklılar” şeklinde konuştu.

“Tek umudumuz Cumhurbaşkanımız Erdoğan”
Sarp Sınır Kapısı'ndan çalışan Türk nakliyecilerin birçoğunun kontak kapattığını ve yakın zamanda haksız uygulamalara karşı batmamak için en son çare eylem yapabileceklerini belirten Özer, “Ayrıcalık değil sektör olarak eşitlik istiyoruz. Bu eşitsizliği ortadan kaldıracak, sorunları çözüme kavuşturacak tek umudumuz da dünya liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu işe el atmasıdır. Bu sorun yeni bir sorun değil sürekli yaşadığımız ve kan kaybı yaşamamıza neden olan bir sorun. Bakın Gürcistan da rüşvet versek bekleme yapmayız. Biz işimizi layıkıyla yapmak istiyor ve memleketimize kazanç sağlamak istiyoruz. Hafta sonu Akyazı Stadyumu açılışına gelen Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımızdan ricamız sağlam bir Gürcistan’a çıkarma yapmaları ve sorunu kökten çözmeleridir. En büyük güvencemiz de dediğim gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Abartmıyorum ama Cumhurbaşkanımızın 2 saatlik Gürcistan ziyareti veya bir telefon etmesi bu sorunu çözer” diye konuştu.
 

Etiketler: sarp sınır kapısı


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