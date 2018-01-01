Saruhanlı’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.G. (17) idaresindeki motosiklet aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek tarlaya sürüklendi. Motordan düşerek asfalt zemine çarpan H.G. ve arkasındaki arkadaşı M.Ö. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler H.G. ve arkadaşı M.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine sevk etti.

H.G. ve M.Ö.'nün durumları ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adem Şahin

