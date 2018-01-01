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Saruhanlı’da motosiklet kazası: 2 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ve arkasındaki arkadaşı yaralandı.

Saruhanlıda motosiklet kazası: 2 yaralı

01 Ocak 2018 17:50

Kaza, Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.G. (17) idaresindeki motosiklet aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek tarlaya sürüklendi. Motordan düşerek asfalt zemine çarpan H.G. ve arkasındaki arkadaşı M.Ö. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler H.G. ve arkadaşı M.Ö.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesine sevk etti.
H.G. ve M.Ö.'nün durumları ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Adem Şahin
 

 

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