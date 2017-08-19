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Şase numarasını değiştirdi ama polisten kaçamadı

İstanbul’da çaldığı otomobil ile aylar sonra İzmit’e gelen oto hırsızı düzenlenen operasyon ile yakayı ele verdi.

Şase numarasını değiştirdi ama polisten kaçamadı

19 Ağustos 2017 18:14

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde 2 Nisan tarihinde bir otomobilin çalınması sonucunda polis ekipleri hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu'nda E.İ.(30) isimli şahıs İrfan U. isimli şahsa ait olan otomobili çalarak kayıplara karıştı. Aracı çaldıktan sonra plakasını çıkartıp şase numarasını kesen şüpheli İzmit sınırlarına girdikten sonra Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri tarafından takibe alındı. İzmit’te durdurulan araç kontrol edildiğinde aracın şase numarasının kesilmiş olduğu ortaya çıktı. Motor numarası üzerinden yapılan incelemede aracın İrfan U.’ya ait olduğu ve 2 Nisan tarihinden beri arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli E.I emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 

Mehmet Oğuzhan Altun

Etiketler: İzmit, şase numarası


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