Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesinde S.Ş.’ye ait markete gece yarısı gelen 3 hırsız, ellerindeki levye ve demir boru ile marketin sürgülü cam kapısını açabilmek için uzun süre mücadele verdi. Kapıyı demir boruyla açmaya çalışan hırsızlardan birine arkadaşının şaka yapıp yere düşürmesi de kameralar tarafından görüntülendi. Olay yerinden bir aracın geçmesi üzerine kaçan hırsızlar, park halindeki bir başka minibüsün arkasına saklandı.

Aracın geçmesinin ardından kapıyı tekrar zorlamaya başlayan hırsızlar, bir başka aracın gelmesiyle birlikte bu sefer marketin kapısı önünde yere yatıp saklanmaya çalıştı. Kapıyı bin bir güçlükle açan 3 kişi, içeriye girdiklerinde ise marketin kilitli yazar kasalarını yerinden sökebilmek için uğraşmaya başladı. Hırsızlardan biri söktüğü kasayı kaçırırken, sökemeyen diğer ikisi ise marketten çorap ve çakmak çalarak ayrıldı.

Şaşkın hırsızların bu halleri güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Alarm şirketinin haber vermesi üzerine iş yerine gelen S.Ş. polisi arayarak ihbarda bulundu. Ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan aynı marketin 15 gün evvel kimliği belirsiz 4 kişi tarafından kasalarının çalındığı öğrenildi.